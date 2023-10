EMILIA ROMAGNA TEATRO E se Frankenstein innamorato fosse Mary Shelley? FRANKENSTEIN (a love story) debutto dei Motus all'Arena del Sole di Bologna apertura del nuovo cartellone teatrale

Il mito letterario tratto dal romanzo di Mary Shelley trasposto e filtrato dagli scritti di studiose contemporanee femministe e trans messo in scena dai Motus distillato in frammenti di tre esistenze: Victor, la Creatura e la Shelley stessa, in diverse mostruosità. Il sottile confine tra umano e artificiale in un mondo danneggiato: “una storia che contiene una storia a tre seppellite l'una nel corpo dell'altra”. I mostri ai margini della società in una dimensione larga della mostruosità (le diversità accettate di oggi): un atto 'contronatura' a partire dall'autrice di Frankenstein.

