E se IT fosse KING oggi?

Il contrasto sta nelle atmosfere patinate anni 50 di DERRY ma horror. La piccola cittadina di provincia della pubblicità da manifesto consumista è un posto bastardo... estetica dell'assenza di bene nella cattiveria sociale (pregiudizio e alienazione). Lo spostamento registico dal romanzo è nel focus sul passato (genitori/ istituzioni) rispetto all'individuo: la critica sociale dell'orrore contemporaneo sostituisce il mito di King.









