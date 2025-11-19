TV LIVE ·
E se IT fosse KING oggi?

WELCOME TO DERRY, la serie IT di Andy Muschietti tratta da Stephen King torna su SKY e NOW streaming per la HBO, l'horror che fa critica sociologica utilizzando i mali della Novecento americano

di Francesco Zingrillo
19 nov 2025

Il contrasto sta nelle atmosfere patinate anni 50 di DERRY ma horror. La piccola cittadina di provincia della pubblicità da manifesto consumista è un posto bastardo... estetica dell'assenza di bene nella cattiveria sociale (pregiudizio e alienazione). Lo spostamento registico dal romanzo è nel focus sul passato (genitori/ istituzioni) rispetto all'individuo: la critica sociale dell'orrore contemporaneo sostituisce il mito di King.




