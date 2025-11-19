SERIE TV STREAMING

E se IT fosse KING oggi?

WELCOME TO DERRY, la serie IT di Andy Muschietti tratta da Stephen King torna su SKY e NOW streaming per la HBO, l'horror che fa critica sociologica utilizzando i mali della Novecento americano

Il contrasto sta nelle atmosfere patinate anni 50 di DERRY ma horror. La piccola cittadina di provincia della pubblicità da manifesto consumista è un posto bastardo... estetica dell'assenza di bene nella cattiveria sociale (pregiudizio e alienazione). Lo spostamento registico dal romanzo è nel focus sul passato (genitori/ istituzioni) rispetto all'individuo: la critica sociale dell'orrore contemporaneo sostituisce il mito di King.

