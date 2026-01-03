È Zalone-mania: “Buen Camino” vola oltre i 41 milioni e firma un primo gennaio storico al cinema

Il fenomeno Checco Zalone colpisce ancora. "Buen Camino", l’attesissima commedia diretta da Gennaro Nunziante, ha trasformato le festività natalizie in una vera e propria festa per il cinema italiano, confermandosi in testa al box office nazionale e lasciando dietro di sé anche il kolossal di James Cameron, "Avatar – Fuoco e cenere".

Nel solo giorno di Capodanno, Buen Camino ha incassato infatti oltre 5,1 milioni di euro, conquistando una quota di mercato superiore al 66% e una media per sala di circa 6.600 euro in 776 cinema, un risultato che lo proietta tra i più forti incassi mai registrati per un primo gennaio nella storia del cinema italiano. Grazie a questo exploit, Buen Camino ha superato 41 milioni di euro in poco più di una settimana di programmazione.

Nel confronto diretto, "Avatar – Fuoco e cenere" resta comunque un titolo di grande richiamo, ma nel periodo delle feste ha raccolto sensibilmente meno in Italia: nella stessa classifica Avatar si è attestato come secondo titolo con poco più di 18 milioni di euro di incasso complessivo e circa 750 mila euro nel weekend delle feste, con una media per sala inferiore rispetto a quella del film di Zalone.







