Ebrei: la memoria morta a teatro

DOV'È FINITO LO ZIO COSO di Alessandro Schwed per la Regia di Manfredi Rutelli prodotto da LST Teatro al Teatro Calcara di Valsamoggia per la rassegna VENTI UMANI

di Francesco Zingrillo
7 nov 2025
MELIK prende il treno per l'Ungheria. Cerca lo zio fratello del padre morto alla ricerca delle origini (ebraiche). L'avventore Oscar negazionista e complottista se la prende coi giudei laburisti anti tedeschi. Le lobby finanziarie sioniste e il Vaticano hanno falsato la storia: niente guerra e Olocausto. La presenza liciferina (il viaggiatore designato...) sostiene che la Shoah non c'è stata mettendo in crisi il fragile protagonista ebreo. Melik subisce un dolore quasi una frattura da caduta della testa: perderà la parola, i nomi, e la memoria...




