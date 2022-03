Ecco il re del balletto jazz

ALONZO KING LINES BALLET è una realtà americana che fa scuola nel mondo. “Il Re” è il direttore e fondatore della scuola di San Francisco. La Compagnia LINES BALLET porta la danza contemporanea degli States nello storico teatro ravennate con 2 coreografie di fama firmate dal maestro e ballerino unico ad aver sposato la danza classica con il jazz estremo. ALONZO KING coniuga la sua visione estetica e musicale del balletto combinando eleganza e sensualità. Il suo insegnamento punta sul profondo dell'artista cercandone l'anima che sprigiona la forza fisica. THE PERSONAL ELEMENT per le strumentazioni di Jason e Lloyd si coniuga perfettamente con AZOTH entrambi nati nel 2019 da un sogno americano che vedremo solo in Romagna.

fz