DANZA CONTEMPORANEA RAVENNA Ecco il re del balletto jazz Due coreografie internazionali in prima regionale solo al comunale Alighieri di Ravenna arriva il LINES BALLET di San Francisco

ALONZO KING LINES BALLET è una realtà americana che fa scuola nel mondo. “Il Re” è il direttore e fondatore della scuola di San Francisco. La Compagnia LINES BALLET porta la danza contemporanea degli States nello storico teatro ravennate con 2 coreografie di fama firmate dal maestro e ballerino unico ad aver sposato la danza classica con il jazz estremo. ALONZO KING coniuga la sua visione estetica e musicale del balletto combinando eleganza e sensualità. Il suo insegnamento punta sul profondo dell'artista cercandone l'anima che sprigiona la forza fisica. THE PERSONAL ELEMENT per le strumentazioni di Jason e Lloyd si coniuga perfettamente con AZOTH entrambi nati nel 2019 da un sogno americano che vedremo solo in Romagna.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: