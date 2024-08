MUSICA Ecco la rivoluzione: come creare una canzone con l'intelligenza artificiale in pochi secondi Infinite possibilità grazie alle tante piattaforme sul web. Noi le abbiamo provate. E abbiamo anche creato una canzone ambientata a San Marino

Per fare una canzone non serve più essere musicisti: ora lo fa l'intelligenza artificiale, ovviamente guidata dall'utente. Bastano pochi secondi per creare pezzi originali, con tanto di voce, musica, effetti e atmosfere identiche a quelle di qualsiasi singolo da classifica. La rivoluzione è appena iniziata e di certo provocherà un acceso dibattito, specie tra i veri studiosi di musica e tra gli artisti.

Noi abbiamo provato per voi una delle tante piattaforme disponibili sul web: una volta scelto un applicativo, in base alle proprie esigenze, la canzone si crea tramite comandi testuali, un po' come con ChatGPT. Si indicano genere musicale, sound, elementi sonori e strumenti preferiti e si comunica alla piattaforma di cosa dovrà parlare la nostra canzone. Basterà poi premere sul tasto "crea" e, in pochi secondi, avremo il nostro singolo.

Infinite le possibilità e i generi. Non potevamo non creare un pezzo dedicato a San Marino e legato alla tradizione folk. Il tema: due giovani che si conoscono e si innamorano per le vie dell'antico centro storico della Repubblica.

Nel servizio la prova pratica e alcune canzoni create con l'intelligenza artificiale

