PRIMA DOCU-FILM Eco di memorie in un lungometraggio sui libri Visto per voi in anteprima alla Cineteca di Bologna LA BIBLIOTECA DEL MONDO di Davide Ferrario sulla “memoria” di Umberto Eco nei circuiti d'essai regionali

Per ECO un libro è fatto di segni che parlano di altri segni dentro le cose (e non solo): un libro prevede un occhio (cioè uno sguardo) che lo legga altrimenti è muto... LA BIBLIOTECA DEL MONDO è quella dell'autore de IL NOME DELLA ROSA libro (e film) sui libri. In casa a Milano ne aveva tra i 30mila e i 50mila (ci potevi passeggiare in mezzo) e oggi sono “memoria” (del Professore, pure) collettiva nei tanti volumi (i suoi) sistemati all'UniBo e alla Braidense milanese. La moglie Renate e la famiglia hanno lasciato che rivivesse (per il 90esimo compleanno nel 2022, appunto) in un film documentando così la storia della cultura non solo italiana nelle maggior raccolta privata di libri al mondo. Alchimie e ossessioni nell'interpretazione del vero di un “coltivatore” della “memoria vegetale” dell'umanità su carta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: