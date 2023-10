Edda Negri Mussolini alla Rassegna “Mercoledì d'Autore” "I Mussolini dopo Mussolini", edito da Minerva

Figlia di Anna Maria, morta quando aveva solo 4 anni, Edda Negri Mussolini torna al proprio vissuto, guarda alla famiglia descrivendone la quotidianità, insieme alle convinzioni, le attese. E' un ritratto familiare che va oltre la storia e la legge attraverso i ricordi: “Quello che io faccio nei miei libri – dice la scrittrice - è proprio questo: guardare la storia attraverso le persone, perché spesso ci si dimentica che la storia è fatta da persone con sentimenti, con emozioni, con gioie e anche con dolori. Questo libro, “I Mussolini dopo Mussolini”, è un po' diverso dal libro sulla nonna Rachele, “Donna Rachele, mia nonna”. E' un libro intervista, dove Mario Russomanno ha cercato di farmi raccontare proprio quello che è il vissuto dei miei zii”.

Edito da Minerva, libro intervista, è un viaggio nella memoria dalla quale far emergere la misura delle persone, protagonisti di una famiglia non facile da raccontare: “Il nostro obiettivo – esplicita Mario Russomanno - era scrivere un libro vero, ma leggero, godibile per chiunque e che non tenesse conto anche della pesantezza delle memorie storiche che agitavamo. La responsabilità è stata è quello di renderla - assieme ad Edda che è solare, onesta, e trasparente - un libro accessibile a tutti, anche ai ragazzi”.

Nel video, le interviste a Edda Negri Mussolini e Mario Russomanno

