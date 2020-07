Editoria: presentato ai Capi di Stato “Incontri fuori tempo”, prima pubblicazione della sinergia fra RTV ed AIEP

Nel servizio le interviste a Michele Valente (Autore “Incontri fuori tempo”) e Giuseppe Maria Morganti (Amministratore unico AIEP Editore srl)

Udienza informale, quella dai Capi di Stato; all'insegna della cordialità e dell'interesse per un libro che propone i contenuti di 9 interviste realizzate dal DG di RTV Carlo Romeo, con personaggi di assoluto spessore: da Andrea Camilleri a Carlo Verdone; da Piero Angela a ex Presidenti del Consiglio come Prodi e Letta. Il Segretario di Stato Belluzzi, nell'introdurre gli ospiti, ha sottolineato fra le altre cose la forte sensibilità mostrata dall'Autore, Michele Valente. “Il nostro obiettivo principale – ha detto poi quest'ultimo - è portare gli archivi della Radiotelevisione di Stato fuori dai confini; valorizzando la cultura, e la sua missione, in un prodotto come il libro”. Molte librerie, ha ricordato l'Amministratore unico di AIEP, Giuseppe Maria Morganti, hanno già richiesto “Incontri fuori tempo”. “Interessante” la risposta del mercato. Presente all'udienza anche il Direttore della collana editoriale, Gianmarco Morosini, che ha parlato delle caratteristiche peculiari di questa iniziativa: nata per far dialogare il media televisivo con la dimensione della parola scritta. I Capitani Reggenti hanno espresso compiacimento per la pubblicazione, capace anche di veicolare un messaggio positivo della Repubblica, in un momento storico caratterizzato dalle difficoltà innescate dall'emergenza dei mesi scorsi.

