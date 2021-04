Editoria: pubblicato il libro di Sergio Gamberale per gli appassionati di serie televisive

Sentiamo Sergio Gamberale

Una “guida ragionata alle migliori serie televisive del biennio 2018-2020”, recita il sottotitolo del volume. Esperienza editoriale forse unica, la terza uscita della Collana “Incontri”; raccolta la sfida - apparentemente impossibile - di cristallizzare, nella pagina scritta, la sovrabbondante produzione dei colossi dello streaming on-demand. Fenomeno di costume, quello delle serie televisive, letteralmente esploso in tempi di pandemia. L'autore, Sergio Gamberale – raffinato critico cinematografico e televisivo –, si tuffa, letteralmente, in questa realtà. Nel libro una lettura critica emotiva a 73 serie tv: da clamorosi successi pop, come La casa di Carta o Game of Thrones, a raffinate produzioni di nicchia. Imperdibile, “Emozioni in serie (TV)”, anche per la funambolica prefazione di Giancarlo Dotto; che come di consueto spiazza, affascina. Un volume intimamente connesso ad una produzione di RTV: “Serial Times”, in questo caso. In quell'ottica crossmediale che caratterizza il progetto editoriale nato dalla sinergia fra l'Emittente di Stato ed AIEP.

Nel servizio l'intervista a Sergio Gamberale, Autore “Emozioni in serie (TV)”