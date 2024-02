ANTEPRIMA FILM DA OSCAR Educare è un thriller scolastico inquietante LA SALA PROFESSORI candidato agli Oscar come miglior film internazionale dal 29 febbraio in sala anche in Italia

İlker Çatak, tedesco d'origine turca, firma una storia gialla a tinte nere tutta ambientata in un istituto scolastico: LA SALA PROFESSORI. Un film sulle difficoltà dell'insegnamento ma soprattutto sul rischio di educare a casa e a scuola. Una giovane insegnante al primo incarico e una serie di piccoli furti... Qualcuno ruba dentro l'istituto. Partono denunce e indagini anche in sala prof. Un alunno della protagonista è il maggior indiziato e lei cerca di indagare non senza rischi. Un thriller-melò contemporaneo, inquietante e interiore, anche nelle colonne sonore. Tutti siamo stati studenti, educatori, figli e genitori.

