Educarsi al gelato

Freddo, dolce e delizioso, in tutte le salse anche agrodolci il GELATO è da sempre il più amato sin dalla notte dei tempi da Oriente a Occidente è diventato il gusto dei gusti a tavola direttamente dalla cremeria per i palati di tutto il mondo nel cono o in coppetta con panna e frutta piace pure al Polo Nord... Fu come sempre l'America (Washington lo adorava) a glorificarne il valore commerciale con la produzione industriale su larga scala grazie alle ghiacciaie di Filadelfia. I dolci freddi risalgono al I secolo dall'Antica Roma alla Cina fino all'India i ghiaccioli delle montagne alte erano roba da aristocratici.

TRADUZIONE CREATIVA del testo di TED-Ed sull'origine dell'ice cream : Che il gelato sia anche una faccenda 'politica' lo testimonia la “Guerra fredda” anni 60 e la voglia di dolcezza di Fidel Castro che rischiò l'Aldilà... per via della pillola di veleno sciolto dell'Aldiqua inserita dalla CIA nel suo ice cream rivoluzionario e quotidiano da Leader Maximo. Il gelato storico, antesignano del moderno gelato, è di origine araba e nasce in Persia: lo SHARBAT di ghiaccio e petali di rosa, frutta e acqua, diventa il caro sorbetto nostro. Dalle “Mille e una Notte” al nostro Medioevo il passo è breve. Ci pensano, in fine, i napoletani nel 600 con il cuoco Antonio Latini a farne una fantasia dolce 'gourmet' al latte nei secoli dei secoli... Hammm(en).