CINEMA E AMORE Eiffel: un monumento per gli innamorati Per San Valentino le sale d'autore come il Supercinema di Santarcangelo lanciano la campagna #innamoratidelcinema mentre in streaming e in uscita dal 17 febbraio arriva EIFFEL sulle passioni del celebre progettista

La forza creativa e progettistica di Gustave Eiffel frammista alla passione per l'amante. Una misteriosa donna che assecondò in tutto il famoso ingegnere francese ideatore della torre divenuta simbolo di Parigi e della intera Francia monumento tra i più celebri nel mondo dopo l'Esposizione universale del 1889. La stessa mente geniale progettò nelmedesimo periodo la Statua della Libertà newyorkese insieme a Bartholdì omaggio dei francesi agli americani. Era l'insistente desiderio di EIFFEL di vedere la sua incredibile, almeno per il tempo, opera metallica svettare nel cielo parigino davanti al mondo perché la sua città fosse ammirata da tutti e da chi amava. Il progettista aveva una complice che lo voleva più dei suoi pensieri per passione tanto da ispirarlo nelle sue creazioni ingegneristiche tra tecnica, arte e amore.

