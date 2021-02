BOLOGNA IN SALA "El Silbo": il cinema romeno fischiato dai "Canarios" Solo oggi la Cineteca comunale di Bologna propone on demand a sostegno della 7^ Arte per la rassegna #iorestoinsala l'ultima pellicola del pluripremiato regista rumeno Cormeliu Porumboiu “LA GOMERA” girato alle Canarie

Solo nell'arcipelago delle Canarie fischiano per non parlare comunicando come gli uccelli in un linguaggio ancestrale 'di-sconosciuto' ai più. il film parte da lì ( LA GOMERA) documentando una realtà che c'è ancora nelle campagne dell'isola. Cristi, un poliziotto corrotto di Bucarest, aiuta Paco un gangster spagnolo a evadere dal carcere perchè ha nascosto 30 mln di euro sottratti alla banda. Per comunicare senza paura di essere intercettati dalla polizia romena che sospetta di Cristi e lo ha messo sotto sorveglianza decidono di usare il fischio. L'investigatore andrà sull'isola della Gomera per imparare da una donna il linguaggio fischiato (una sorta di codice segreto sibilato) usato dei contadini locali (El Silbo). PORUMBOIU, considerato un maestro della Nouvelle Vague rumena, usa musica spregiudicata “bipolare” e un “malting pot” narrativo pieno di citazioni filmiche da far spavento... Humor rumeno dell'assurdo con un ritmo sfrenato giocato sui ruoli estetici arcobaleno di tutti i protagonisti, risultato: una risata dark “Canarios” ci seppellirà.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: