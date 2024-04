BALLETTO REGIONE Elegia in Ballade della Contemporary Company BALLADE, il Dittico della MM Contemporary Dance Company, per la rassegna DOVE al Teatro Duse di Bologna

ENRICO MORELLI coreografa ELEGIA sulla contemporaneità partendo dal suo io artistico mette in scena una “danza che parla” dell'oggi tra vertigine e smarrimento. Il piano di Chopin e la poesia di Mariangela Gualtieri accompagnano il balletto corale sui rapporti perduti. Il movimento gioca su linee e traiettorie incrociate come nei sogni che confondono il vissuto con il desiderato: elogio della cura (di sé e dell'altro). BALLADE di Mauro Bigonzetti è una creazione per immagini musicali ispirata agli anni 80. Un decennio di culto senza confini generazionali. Il commento sonoro mescola canzoni e autori diversi (Cave e Cohen, Zappa e i CCCP): partitura astratta in note danzate.

