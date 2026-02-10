Elementari e medie a scuola di inglese con "Speak and play"

L'intervista a Rebecca Guidi (insegnante corso d'inglese) e ad alcuni alunni

Un progetto rivolto alle scuole elementari, e in un secondo momento alle medie, nato con l'idea di insegnare l'inglese in modo alternativo: "Speak and play", parla e gioca, per imparare divertendosi. Un'attività extrascolastica, voluto dal Dipartimento Istruzione e cultura, già partita nelle classi, intrattenute da Rebecca Guidi, in ottima compagnia.

"L'inglese è sempre visto un po' come una materia un po' ostica - commenta la Guidi -. E invece noi qua cerchiamo di farli divertire, di farli stare insieme tra di loro, parlare, ridere, scherzare. Portiamo anche qualche personaggio, che di solito a scuola non c'è. E' importante che durante l'attività si divertano e che l'inglese passi come qualcosa di quasi semplice e piacevole".

Si sa, i metodi che uniscono insegnamento e intrattenimento spesso fanno breccia nel cuore dei più piccoli, che hanno accolto con grande favore l'iniziativa.

Nel video l'intervista a Rebecca Guidi (insegnante corso d'inglese) e ad alcuni alunni








