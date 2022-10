'Elements' prima mondiale del M° Massimiliano Messieri a Sanremo

Il Maestro Massimiliano Messieri sarà protagonista con il suo Concerto per sassofono contralto e orchestra sinfonica “Elements”, eseguito in prima mondiale dal concertista ed amico Alex Sebastianutto, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Nayden Todorov, giovedì 27 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. “Elements”, commissionato proprio da Sebastianutto al musicista sammarinese a fine gennaio, è un concerto in quatto movimenti dove ognuno ha il nome di un elemento naturale: fuoco, aria, acqua e terra. "Per scrivere questo concerto - ha detto Messieri - ho fatto riemergere i ricordi infantili di questi elementi affinché essi fossero puri e scevri da ogni concettualismo, quindi ho iniziato a scrivere pensando costantemente alla relazione dell’uomo (sax) con la natura (orchestra)".

