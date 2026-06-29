Elettra Lamborghini guarda all'Eurovision: "Che sia Sanremo o San Marino, troverò la mia via"

Elettra Lamborghini punta all'Eurovision Song Contest e, per arrivarci, non esclude la possibilità di rappresentare San Marino. A rivelarlo è la stessa cantante in un'intervista rilasciata a Radio Italia, nella quale racconta di voler tentare già dal prossimo anno la corsa verso la manifestazione musicale europea.

"Non me ne frega niente, l'anno prossimo io ci provo! - dichiara - Sto aspettando che mi mandino delle canzoni belle, che spacchino", afferma. Poi aggiunge: "Che io vada a Sanremo o San Marino è la stessa cosa, francamente. Troverò sempre la mia via". Il riferimento è quindi sia al Festival di Sanremo che al San Marino Song Contest, la manifestazione con cui il Titano seleziona il proprio rappresentante, aperta a qualsiasi paese. Nell'intervista Elettra spiega di non voler rinunciare al suo obiettivo: "Se non è l'anno prossimo, sarà quello dopo ancora. Arriverà il giorno che mi vedrete all'Eurovision".

Non è la prima volta che l'artista valuta di poter rappresentare il Titano nel 2027. Ospite d'onore del San Marino Song Contest 2026, aveva dichiarato ai microfoni di RTV: "Forse l'anno prossimo vengo qua. Mi piace qui, mi sono trovata benissimo, ragazzi ci sto facendo un pensiero!".