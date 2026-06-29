Elettra Lamborghini guarda all'Eurovision: "Che sia Sanremo o San Marino, troverò la mia via"
L'artista, intervistata da Radio Italia, ha ribadito il desiderio di partecipare all'Eurovision Song Contest.
Elettra Lamborghini punta all'Eurovision Song Contest e, per arrivarci, non esclude la possibilità di rappresentare San Marino. A rivelarlo è la stessa cantante in un'intervista rilasciata a Radio Italia, nella quale racconta di voler tentare già dal prossimo anno la corsa verso la manifestazione musicale europea.
"Non me ne frega niente, l'anno prossimo io ci provo! - dichiara - Sto aspettando che mi mandino delle canzoni belle, che spacchino", afferma. Poi aggiunge: "Che io vada a Sanremo o San Marino è la stessa cosa, francamente. Troverò sempre la mia via". Il riferimento è quindi sia al Festival di Sanremo che al San Marino Song Contest, la manifestazione con cui il Titano seleziona il proprio rappresentante, aperta a qualsiasi paese. Nell'intervista Elettra spiega di non voler rinunciare al suo obiettivo: "Se non è l'anno prossimo, sarà quello dopo ancora. Arriverà il giorno che mi vedrete all'Eurovision".
Non è la prima volta che l'artista valuta di poter rappresentare il Titano nel 2027. Ospite d'onore del San Marino Song Contest 2026, aveva dichiarato ai microfoni di RTV: "Forse l'anno prossimo vengo qua. Mi piace qui, mi sono trovata benissimo, ragazzi ci sto facendo un pensiero!".
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