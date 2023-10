SAGRA MALATESTIANA Elettronica e jazz nel ventre classico d'opera Davide Tura/Urgon Trio & Virgilio Ensemble al Teatro Galli con il progetto “Distance” per la Sagra Musicale Malatestiana 2023

Dal minimalismo americano di Philip Glass un omaggio a Ryuichi Sakamoto e alla Yellow Magic Orchestra in musica da film restituita al pubblico dal maestro Davide Tura in ensemble. DISTANCE per avvicinare mondi lontani con la ricerca sonora e la trascrizione riarrangiata delle partiture d'autore. Una 'scossa' musicale che fonde popolare e colto, cinema e opera in composizioni per immagini. Possono coesistere (moderno e contemporaneo con il classico) trio d'archi e combo jazz con il sound design elettronico? Scommessa vinta in una esperienza multisensoriale senza barriere nel ventre classico del teatro d'opera Amintore Galli: un concerto-performance irripetibile.

