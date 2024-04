VIDEOCLIP Eliasson balla Peggy Gou tra Berlino e Lucca Il nuovo video del singolo 'vintage' di PEGGY GOU produttrice e performer sudcoreana è interpretato e diretto dall' “artistar” Ólafur Eliasson

“1+1=11” è il titolo dell'opera musicale di Peggy Gou in un videoclip nato da un atto di amicizia tra lei e l'artistar contemporaneo danese d'origine islandese Eliasson che lo ha realizzato nel suo studio creativo con la compagnia di arte urbana STEEN KOERNER. Un 'pezzo' dance anni 90 contaminato dall'imperfezione musicale della Lo-fi house. Coreografia ballata dallo stesso OLAFUR in una rapsodia interiore ironica e rètro dove abbraccia PEGGY come io-specchio femminile. Dialoghi di luce e colore sfumati in melodie pop che ricordano “Vogue” di Madonna e il cinema di Michel Gondry. I giochi d'ombra sono colorati come nella psichedelia anni 70 dei Beatles. Breakdance e movimenti da automa si sposano bene con la cultura coreana d'avanguardia di Peggy Gou che da DJ stilista indossò l'opera dell'amico scandinavo L'ANELLO DELLE ORECCHIE. La produttrice dopo la tappa bolognese sarà al Festival La Prima Estate di Camaiore, Lucca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: