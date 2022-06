CONCERTI MARINA DI RAVENNA Elisa-Elasi: un'artista 'alessandrina' ELASI, Elisa Massara, stasera all' Hana Bi ravennate in un concerto di Bronson Produzioni

Sembra uscita da Fantàsia della Storia Infinita prima da “principessa bambina” ora da regina dopo i successi su Rai Uno al Premio Luttazzi, come miglior artista MTV New Generation, e al Festival di Los Angeles. ELISA-ELASI è alessandrina viene dal Conservatorio Vivaldi e dalla collaborazione all'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Milano ma non dimentica di aver cantato con ironia la Carrà. Musicista e produttrice ha studiato economia dell'arte. Una Liberty Lady passata dal singolo VALANGHE all'album CAMPI ELASI in un mix di stili e linguaggi che si dicono pop ma sono nu jazz, R&B e Funk(y), elettronica e house. Viaggi vissuti intensamente tra cose e mischiando idee con altri artisti. Nel 2020 esce SI SALVI CHI PUO' frutto della clausura pandemica e dell'esperienza social-web. Nel frattempo rifiuta X Factor per formare un collettivo milanese e residenze artistiche dal respiro europeo. Il suo sogno? Riuscire a creare un testo che sia ritmo e musica da poter essere compresi e ascoltati nel mondo, in italiano (come noi ascoltiamo gli altri in spagnolo e americano).

