EVENTI Elisa Manzaroli chiude la programmazione di 'Copertina'

Ieri sera, a San Marino, lo spettacolo musicale “Supermen”, protagonisti Duo Bucolico and Camillas. Risposta croccante alla fragilità dell'esistenza – così si definiscono Supermen e la loro musica, rilanciando i propri repertori. Ultimo spettacolo musicale per la rassegna Copertina in collaborazione con Associazione Marciamela e Smiaf, mentre questa sera chiude la programmazione di Copertina con il teatro: Orti Borghesi, 21.30, Elisa Manzaroli, per la regia di Fabrizio Raggi, porterà in scena i suoi personaggi più famosi alle prese con la quarantena durante la pandemia da Coronavirus.



