FILM RAI ANTEPRIMA Elodie presta il cuore alla "Quarta Mafia" In concorso a Venezia nella sezione ORIZZONTI l'opera “TI MANGIO IL CUORE” di Pippo Mezzapesa, prodotta e distribuita da RAI CINEMA, è una storia d'amore sulla mafia del Gargano protagonista ELODIE in sala la prossima settimana

TI MANGIO IL CUORE non è il film di Elodie ma certo è la pellicola con la celebre cantante, in un elegante e patinato bianco e nero, nella storia d'amore tratta dall'inchiesta letteraria sulla QUARTA MAFIA del Gargano e della provincia foggiana scritta da Bonini-Foschini. Il titolo è la sintesi della sceneggiatura: spietatezza e passione. Leggi arcaiche e faide primitive spezzate dal vero amore che non muore. Il cuore è la giusta arma. Una Puglia garganica come il Far West bruciata dall'odio salvata da una donna innamorata contro un'altra femmina e madre anziana che sia adatta al sangue...

