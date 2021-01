ELV(E)RUM: microfonie indie in fotomontaggio sonoro

Phil, cantautore dei MICROPHONES, Elvrum in arte Elverum dal nome della cittadina norvegese, da vent'anni sperimenta musica indie e pop in ambito rock sotto il nomignolo o soprannome (moniker) di MICROFONI (microfonie analogiche) in un corto fotografico a passo 761 dal numero delle foto stampate e filmate dall'autore come in un libro sonoro. Anacortes, il paesino americano sul confine canadese, assomiglia alla Scandinavia e rientra nel cortometraggio fotografico con testi definibile come uno slideshow, una presentazione in powerpoint, svolta in un libro-documentario sfogliabile.





MICROPHONES IN 2020 è esperimento intertestuale del panorama musicale indie che si avvale della pratica DIY (do it yourself) in un flusso di coscienza scandito dagli scatti velocizzati dentro la musica. Non più di 3 secondi a posa in 44 minuti e ¾ sfocano i corpi dando nitidezza al paesaggio. La musica semplice e fragile è talmente particolareggiata da prevederne l'ascolto in cuffia. Visual album del mondo underground il disco di ELVERUM è descrivibile dal verso finale a 44' e 44'': “niente è davvero cambiato in questo sforzo che non ha mai fine...”.



fz