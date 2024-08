ROCK Elvis The King: il mito intramontabile che incanta il Titano Penultimo appuntamento della rassegna 'Tracce Poetiche in Luoghi Desueti' con la voce straordinaria di Nicola Congiu accompagnato dai Black Boogie Ball e l'attore Giuseppe Esposto. Una iniziativa di San Marino Teatro (Istituti Culturali)

Si accende la magia del rock, quello puro, al Sacello del Santo. "Elvis The King", è l'omaggio ad un gigante della musica, la storia di un mito senza tempo. Nicola Congiu, che della voce di Elvis Presley ha il timbro pieno e i colori, accompagna il pubblico, con misura e rispetto, attraverso un viaggio emozionante. Le umili origini, la celebrità, l'amore per Priscilla fino alla discesa all’inferno della star osannata in tutto il mondo, in un racconto immaginario che parte dalla devozione di un fan nell'America tra gli anni '50 e '70 fino ai giorni nostri, e si traduce nel dialogo ideale, intimo e toccante, con Elvis, recitato da Giuseppe Esposto, sui testi del giornalista e regista Claudio Salvi. Due esistenze in parallelo, tra gioie e dolori, legate a doppio filo alla musica.

Da “All shock up” a “Love me tender”; da “Jailhouse Rock” a “Hound Dog”; e poi “Can’t help falling in love”, “Suspiscious Mind” fino a “Viva Las Vegas”: tutti i classici del rock e le ballate che rievocano interpretazioni uniche. Quello stile innovativo, il magnetismo sulla scena che hanno modificato la cultura di massa. Con Nicola Congiu e i Black Ball Boogie la leggenda continua.

Nel video estratti dallo spettacolo e l'intervista a Nicola Congiu, cantante musicista e performer.

