Emergenti: alla finalissima Aaron Sibley, Camille Cabaltera e Basti

La finale emergenti ha decretato i nove cantanti che accedono alla finalissima di "Una voce per San Marino" dove si scontreranno con i 'big'; il talent organizzato da San Marino RTV, Segreteria Turismo e Media Evolution per scegliere il rappresentante dell'Eurovision per il Titano.

Nella finale 'emergenti' primo classificato Aaron Sibley, che porta a casa un premio di 7mila euro; seconda Camille Cabaltera (2mila euro) e terzo posto per Sebastian Schmidt (Basti), che ha ricevuto mille euro. Con loro accedono alla serata finale Vina Rose; Alessia Labate; Maria Chiara Leoni (MeriCler); Kurt Cassar; Elena & Francesco Faggi; Mate.

Diretta tv della finale su San Marino Rtv a partire dalle 21.00