PROGETTI CULTURALI Emilia Romagna rilancia il suo sistema museale: già un centinaio quelli accreditati a livello nazionale Manca il Fellini di Rimini, ma il processo verrà riaperto entro l'anno per future adesioni

La Regione Emilia Romagna rilancia il suo sistema museale, sono già cento quelli accreditati a livello nazionale. La Giunta regionale ha approvato l’elenco dei musei accreditati secondo gli standard concordati a livello nazionale col ministero della Cultura. Il nuovo Sistema Museale Nazionale metterà in rete gli oltre cinquemila musei e luoghi della cultura italiani, per migliorarne fruizione e accessibilità. Al Sistema possono accedere tutti i musei, pubblici e privati, basta si adeguino a una serie di standard, chiamati Livelli uniformi di qualità. In Emilia Romagna in totale ne esistono circa 580. 157 hanno partecipato al processo di accreditamento, e un centinaio lo ha già ottenuto, un domani sarà la classica marcia in più per ottenere fondi, in futuro destinati a chi ha investito maggiormente in qualità. Dall'elenco manca il Museo Fellini di Rimini, ma niente paura, ricorda l'assessore alla Cultura, il processo di accreditamento sarà riaperto entro l'anno per future adesioni.



Nel video l'intervista a Mauro Felicori, assessore Emilia Romagna alla Cultura e Paesaggio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: