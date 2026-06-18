Emilia-Romagna, un milione di euro per sostenere 43 festival e rassegne cinematografiche

La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio sostegno alla cultura cinematografica con un investimento complessivo di oltre un milione di euro destinato a 43 festival e rassegne audiovisive sul territorio regionale.

La Giunta ha approvato i 34 progetti selezionati attraverso il bando annuale dedicato a manifestazioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale, finanziati con 365 mila euro. A queste risorse si aggiungono 760 mila euro destinati ai nove festival inseriti nel piano triennale regionale 2024-2026 per la promozione e la diffusione della cultura cinematografica.

Sono in tutto 17 festival e 17 rassegne distribuiti sul territorio regionale, con schermi che si accendono nelle piazze, nei teatri e nei cinema storici, trasformando la visione di un film in un'occasione di incontro, dialogo e partecipazione.

Le iniziative coinvolgeranno tutte le province dell'Emilia-Romagna. Bologna guida la graduatoria con 12 manifestazioni, di cui 8 festival e 4 rassegne, seguita da Ravenna con 7 iniziative e dalla provincia di Rimini con 5 festival. Seguono Modena con 5 eventi, Forlì-Cesena con 4, Parma con 3, Reggio Emilia con 3, Piacenza con 2 e Ferrara con 2.

"L'Emilia-Romagna ha saputo costruire una rete riconosciuta a livello nazionale e internazionale, capace di coniugare qualità artistica, innovazione culturale e sviluppo dei territori", sottolinea l'assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, evidenziando anche l'impegno crescente degli eventi verso la sostenibilità ambientale. I festival della rete regionale dell'audiovisivo sono infatti impegnati nell'adozione di pratiche ecosostenibili attraverso un protocollo sviluppato in collaborazione con Arpae, che riguarda sia la produzione sia la promozione degli eventi.

Tra i progetti finanziati nella vicina Rimini figurano il Cartoon Club – Festival Internazionale del Cinema d'Animazione, Fumetto e Games, l'Amarcort Film Festival, il Festival Luoghi dell'Anima di Santarcangelo di Romagna e il Rec Film Festival.



