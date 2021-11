Emilia, una donna, lungo la via Emilia

“Le notti di Emilia”

Sono le vittime dello sfruttamento della prostituzione a vario livello al centro del progetto promosso dall'Associazione bolognese Via Libera per la firma collettiva della compagnia che ha vinto il Bando Radar. Un lavoro sul campo che tocca le città di EmRomTeatro. La prostituzione lungo la via Emilia per gli attori e i protagonisti di strada diventa “carne della punteggiatura, pelle sulla carta, sudore davanti ai proiettori” dei soggetti di vita (persone). Un corpo comprato al prezzo di una pizza dai molti colori... in una esperienza viva fatta dai volontari, giorno e notte, con le unità mobili si trasformano in creazioni di scena recitate e filmate (fra teatro e documentario). Vittime della tratta dal Marocco, Nigeria, Est Europa oltre alle scelte di vita in strada di transessuali e travestiti. Lo sguardo aperto degli attori per cogliere tutte le sfumature di colore della realtà perché del vicino mondo della prostituzione “noi non sappiamo nulla” tranne coloro che la sopportano... Il linguaggio scenico multiforme aiuta a descrivere dal realismo al grottesco il vero. Si finisce sempre per parlare d'amore con le donne comuni spesso costrette ad abitare la notte.

fz