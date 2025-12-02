TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:29 Atleti di casa in evidenza al Gran Premio San Marino di Tiro a Segno 15:05 Autovelox: spunta il “caso Coriano”, dopo la pubblicazione della lista dei dispositivi autorizzati in Italia 13:30 Tamai: "La fine del Rimini è un grande dolore soprattutto per i ragazzi del settore giovanile" 13:21 Trattative Usa/Russia e sicurezza UE, Generale Camporini: "Se non sei seduto al tavolo, sei nel menù" 12:56 Serie C Girone B: X nel derby tra Vis Pesaro e Ascoli 12:54 Slitta di un anno l'Eudr: San Marino segue attentamente gli sviluppi 12:23 Consonni promuove San Marino: "Una scelta felice" 08:48 Omicidio Paganelli, nuova udienza: in aula le testimonianze di Nastas e Parisi. Saponi: “Giusto andare avanti sull’incidente” 08:23 A Mosca l’incontro tra Putin e l’inviato speciale di Trump 07:35 Imola, ferita sull’A14 e incapace di volare: poiana salvata dalla Polizia di Stato di Forlì
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Emozioni in jazz senza parole

I SOLIMENE QUARTET di scena al “Dai de jazz Club” del Colonna a Bertinoro di Forlì-Cesena

di Francesco Zingrillo
2 dic 2025

“Joung Stage Edition” romagnola per musicisti under 35 in band che si sono messe in luce già dallo scorso anno ai livelli più alti. VITTORIO SOLIMENE è pianista e hammondista napoletano ma romano d'adozione, talentuoso, capace di comporre sin dalla prima gioventù appena maggiorenne (URLO PIANO è il suo primo disco del 2019, appunto). Il quartetto è un ensemble di giovani talenti italiani. Musicisti del jazz moderno e contemporaneo tutti con una spiccata originalità: Bintzios, Santoleri, e Simoni (contrabbasso, batteria, sax alto). Il piano di Solimene guida la loro esperienza anche nelle improvvisazioni ritmiche e nelle rivisitazioni: strumentisti parimenti raffinati. Solimene ha fatto parte del sestetto BIG MAMA di Gegè Telesforo in tour. Festival e club internazionali sono parte del bagaglio di esperienze del progetto QUARTET (emozioni senza parole, secondo Vittorio): “parlare di musica è come danzare di architettura” - scriveva Frank Zappa (e aveva ragione).




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura