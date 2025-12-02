SPETTACOLI REGIONE Emozioni in jazz senza parole I SOLIMENE QUARTET di scena al “Dai de jazz Club” del Colonna a Bertinoro di Forlì-Cesena

“Joung Stage Edition” romagnola per musicisti under 35 in band che si sono messe in luce già dallo scorso anno ai livelli più alti. VITTORIO SOLIMENE è pianista e hammondista napoletano ma romano d'adozione, talentuoso, capace di comporre sin dalla prima gioventù appena maggiorenne (URLO PIANO è il suo primo disco del 2019, appunto). Il quartetto è un ensemble di giovani talenti italiani. Musicisti del jazz moderno e contemporaneo tutti con una spiccata originalità: Bintzios, Santoleri, e Simoni (contrabbasso, batteria, sax alto). Il piano di Solimene guida la loro esperienza anche nelle improvvisazioni ritmiche e nelle rivisitazioni: strumentisti parimenti raffinati. Solimene ha fatto parte del sestetto BIG MAMA di Gegè Telesforo in tour. Festival e club internazionali sono parte del bagaglio di esperienze del progetto QUARTET (emozioni senza parole, secondo Vittorio): “parlare di musica è come danzare di architettura” - scriveva Frank Zappa (e aveva ragione).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: