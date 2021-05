Enrico Muscioni alla Biennale 2021 porta la sua idea di futuro e "di prossimità" nella sfera sociale

L'architetto sammarinese Enrico Muscioni, protagonista alla Biennale di Architettura di Venezia. Due i progetti proposti - la villa privata Lift House di Torriana e il quartier generale della World Baseball Softball Confederation in Svizzera, attraverso i quali esprime la sua idea di futuro di prossimità rispettivamente nella sfera domestica e in quella professionale.









Nel post-Covid si ragiona su come tornare a vivere insieme: "How will we live together?" è infatti il tema della Biennale 2021: per Muscioni, da una parte significa uscire dalle città per tornare alla terra, in campagna, a vivere nel verde, per riscoprire il contatto con l'ambiente e fare esperienza delle relazioni sociali in modo differente; dall'altra nell'ambiente professionale, si fa strada la necessità di essere connessi senza trascurare tuttavia la sostenibilità del luogo di lavoro.

