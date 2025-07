Enrico Ruggeri chiude la rassegna, sulla musica italiana: "È viva, ma non è quella che ascolti in radio”

La voce inconfondibile di Enrico Ruggeri chiude la rassegna "Tre serate di emozioni". Autore, cantautore, scrittore, conduttore e instancabile sperimentatore Ruggeri è una figura chiave della musica italiana, due volte vincitore del Festival di Sanremo con “Si può dare di più” e “Mistero”, è autore di autentici capolavori della musica d’autore italiana. Sul palco di Campo Bruno Reffi ad accompagnare l'artista anche ieri sera c'era la San Marino Concert Band.

"Mi piace sempre essere accompagnato da un band - afferma Ruggeri - io sono stato il primo nell'87 a fare tutta una tournée con un'orchestra. Tutte le volte che mi capita di suonare con un'orchestra, insomma, è molto piacevole, sei avvolto dal suono, senza nulla togliere alle grandi band che ho avuto".

Una carriera ricca di successi partita negli anni '70 con il genere punk fino all'ultimo album pubblicato quest'anno “La Caverna di Platone”: "L'album è appena uscito per cui in questo momento le svolte sono quelle che ogni sera nascono sul palco perché non avendo sequenze e cose del genere tutte le sere che siamo sul palco succede qualcosa di diverso".

Appuntamento sul Titano occasione anche per parlare della musica italiana di oggi e della sua esperienza come giudice di X-Factor: "Avvenne nel 2010 - afferma Ruggeri - credo sia stata una delle peggiori esperienze della mia vita perché mi sono accorto che tutti puntavano più al caso o a far litigare i giudici che non alla musica. Non è un'esperienza che ricordo con gioia. In Italia ci sono un sacco di musicisti interessanti. ho fatto una trasmissione che si chiama "Gli occhi del musicista" dove ne ho invitati tanti, anzi ho preferito quelli che non vedi mai in televisione. Quindi la musica italiana è viva e vegeta ma non è quella che ascolti in radio".

Nel servizio l'intervista a Enrico Ruggeri