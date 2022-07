CONCERTI REGIONE Ensemble: "new note" per Toscanini CLASSICAMERICA è lo spettacolo della Toscanini Next Ensemble nel Chiostro del Monastero di Mordano bolognese per la XXII edizione dell' Emilia Romagna Festival

Oltre i confini dei modelli musicali rispettando il classico secondo i dettami della NEXT (percorso di alta formazione under 35 paragonabile a un master anche per ensemble) giovani musicisti provano per fare concerti estivi di musica d'insieme. Progetto orchestrale specchio della società nelle arie americane di Morricone o d'autore (Gershwin, Glenn Miller o Ellington) del Nuovo Continente. Così si esprime la Next Generation: “new note” nel nome di Toscanini nella regione della grande musica. Tante sfaccettature in partiture dai mille linguaggi sui generi statunitensi del 900 senza tralasciare la lezione verdiana.

