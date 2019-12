CONCERTI DELLE FESTE Ensemble sammarinese "viennese" al TITANO delle MERAVIGLIE Concerti natalizi classici e popolari per cittadini e ospiti

GRAN GALA STRAUSS ieri pomeriggio al Titano per il NATALE DELLE MERAVIGLIE. Sinfonie ottocentesche da ballo di una grande compagnia orchestrale solo per la Repubblica di San Marino. Musiche e partiture popolari austriache dedicate al “RE DEL VALZER” per cittadini e ospiti. Atmosfera natalizia delle feste anche a teatro con Johann Strauss II della famosa famiglia di musicisti viennesi. Un ENSEMBLE dell'Orchestra Sinfonica sammarinese presentato dall'Istituto Musicale guidato dal virtuoso violinista solista CHRISTIAN PINTILIE a dirigere strumentisti internazionali in Polke e valzer.

fz



