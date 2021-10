Ente Cassa Faetano presenta il primo dizionario di dialetto sammarinese Tutto esaurito per la presentazione del volume, nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario della Cassa Rurale di Faetano. Progetto monumentale, oltre sei anni di lavoro, disponibile dall’8 novembre. In elaborazione anche la versione e-book.

Salvaguardare e tramandare la lingua della tradizione, patrimonio fatto di parole, immagini, suoni per un mondo che rischia di estinguersi. È in collaborazione con il Circolo Ricreativo Democratico di Corianino che Ente Cassa di Faetano pubblica il primo Dizionario di dialetto sammarinese. Progetto monumentale, oltre sei anni di lavoro, 3.310 vocaboli italiani corrispondenti a 5.855 termini dialettali, per un totale di oltre 9.000 voci, 580 detti popolari e frasi idiomatiche, approfondimenti su nomi di persona, località, piatti tipici e mestieri. Tanti gli ospiti, anche collegati; in sala, il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi e rappresentanti del mondo della cultura e della scuola.

Dal curatore, Graziano Bartolini, ripercorsa la genesi dell’opera, ricordando i collaboratori alla stesura, in particolare, Stefano Palmucci e “Checco” Guidi, che hanno raccolto e revisionato termini di Città e Serravalle. Saggi introduttivi di autori di rilievo: dal Vicepresidente dell’Istituto Fredrich Schurr, Gilberto Casadio, che ha illustrare quale sia l’origine dei dialetti; all’esperto di lingue e glottologia Alex Michelotti, con un approfondimento per comprendere la complessità dei dialetti sammarinesi, nelle tante differenze se pure fra aree limitrofe e strettamente connesse; fino a Valentina Rossi, docente ed esperta di storia sammarinese, sul ruolo del dialetto nella cultura della Repubblica e l’importanza di salvaguardarlo. Un testo che mantiene un approccio semplice, scritto immaginando come utente tipo un bambino che non sappia nulla di dialetto.

