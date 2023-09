INTORNO A NOI Entroterra anconetano: la fenditura sulla via di Arcevia Nel Parco della Gola della Rossa nel comune di Genga d'Ancona sulla via di Arcevia nella Valle Scappuccia c'è un tesoro nascosto in una grotta, la “forra”, scoperto per noi da AMARCHE.IT

Si tratta di una spettacolare fenditura nella roccia levigata dal torrente SCAPPUCCIA (che ad agosto e settembre è in secca). Siamo a pochi km dal borgo di Genga lungo la provinciale per Arcevia. Secondo le indicazioni del CAI dopo la frazione di Capovilla c'è la cartellonistica del Parco della Gola della Rossa. Grotta o Forra, una spaccatura profonda naturale nella pietra di fiume effetto di erosione. La fenditura è già visibile dalla strada di percorrenza anconetana. È una meraviglia 'lenta' della natura da gustare camminando, piano, a piedi, lungo il fondo asciutto del torrente estivo. Tra valle e bosco si oltrepassa il letto del fiume più volte. Un tracciato pianeggiante in saliscendi dolce per il primo km dentro la vegetazione boschiva tipica della collina marchigiana. Un paradiso “intorno a noi” scoperto dagli amici di AMARCHE.IT.

Guarda l'itinerario sul sito di Amarche

