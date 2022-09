MANIFESTAZIONE Entusiasmo per Artisti in Casa: a Montegiardino si torna a vivere lo spettacolo a "metro 0" Domenica 11 settembre seconda e ultima giornata. In ogni angolo spettacoli e sorprese

E' l'entusiasmo l'emozione che più si respira camminando per le vie di Montegiardino: dopo le difficoltà della pandemia, Artisti in Casa torna con una formula sempre più vicina alle origini. Un evento che elimina tutte le barriere tra pubblico e perfomers. In ogni via del borgo è un susseguirsi di piccoli show, canzoni, talento e intrattenimento per grandi e piccoli. Così lo spettacolo a “metro 0” strega tutti. Dopo l'apertura di sabato, domenica 11 settembre seconda e ultima giornata con, tra gli altri, lo show di Roberto Mercadini & Guido Catalano e il Duo Bucolino in concerto, dalle ore 18 in poi.

Nel servizio, le impressioni e le emozioni degli artisti e l'intervista ad Antonio Ramberti (direttore creativo Artisti in Casa)

