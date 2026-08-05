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Epica del fumetto da incasso...

ODISSEA e SPIDER-MAN successo d'incassi e presenze in sala anche in Italia due eventi d'estate da record molto diversi indice di cambiamento

di Francesco Zingrillo
5 ago 2026

Un evento a partire dal cinema è qualcosa di diverso dal solo intrattenimento di spettacolo: file ai botteghini e cine pieni per Nolan-Ulisse e Cretton-Spider (adeguatamente preparati da campagne multimediali battenti e sui social a tappeto) fanno sì che certe pellicole diventino esperienze da vivere esclusivamente in sala per goderne e di conseguenza raccontarne ancora... Il cinetel è solo l'indice di un fenomeno che va oltre il successo economico ma diventa coscienza e costume. La storia, il fumetto, il retroterra culturale tramutano il film in evento imperdibile, appunto, da recuperare (e rivedere) a casa e sul web anche dopo per misurare le proprie conoscenze e i diversi registri di comprensione. I due titoli sono i paradigmi di una fruizione trasversale di pubblico d'autore e nazional-popolare ovvero un'esperienza condivisa tra passaparola e lettura, che coesistono ancora.




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