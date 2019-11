Equilibrio teatrale sul filo della vita: rassegna sammarinese per studenti

Per la rassegna teatrale DIVERSIAMOCI i giovani di tutte le scuole partecipano alle matinée in collaborazione con il Dipartimento delle Scienze Umane e con l'Authority Pari Opportunità. In mattinata al Teatro Titano lo spettacolo GLI EQUILIBRISTI della Compagnia dell'Argine per 140 ragazzi e ragazze delle superiori. Il mondo visto dagli adolescenti in percorsi quotidiani “sul filo dell'equilibrio personale” di crescita. Azioni e situazioni sceniche tratte dalle classi e dagli ambienti scolastici. Rappresentazioni quotidiane “senza mezze misure” direttamente sul palcoscenico. Sul palco le figurazioni teatrali di lezioni e prof., gite e vite parallele, dei liceali. “Itinerari creAttivi” per le giovani generazioni all'interno del progetto Teatro e Cittadinanza.

