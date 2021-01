Era si un siciliano ma con la S maiuscola

Era un siciliano. Questo si. “LEONARDO SCIASCIA – scrittore alieno” alle logiche italiane, certamente si. Per carattere e scelte stilistiche oltrechè politiche era fuori dal coro: un'anomalia letteraria anche nel giallo (tra Pirandello e Borges). La Sicilia era dappertutto dalla politica alla scrittura per non parlare della vita. La sua vita contro... dai lunghi silenzi all'antimafia stessa. La grande dolcezza in famiglia con le figlie e gli amici.





Era riservato quasi estraneo a tutto ciò che trattava, nel profondo cercava la verità configurando un'altra Sicilia e un'Italia diversa, (“perché tutto il paese sta diventando Sicilia...” - diceva) una storia che ha potuto solo presagire, dopo il 1989 anno della morte. Romanzo, cinema e teatro, pure la pittura ha pervaso la cultura italiana da fine anni Cinquanta agli Ottanta con grande educazione da maestro che ha sposato una maestra, del suo paese. E' vero, la sua “SICILIANITUDE” la riassume bene Pirandello perché tutti abbiamo in testa 3 corde d'orologio: quella seria, quella civile, e anche quella pazza.

Intervista con Roberto Andò Regista