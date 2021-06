ERT: luci di biciclette

"Raggi di luce"

Una serata di luce in città dopo il debutto a M'ILLUMINO DI MENO per la Giornata mondiale del Risparmio lo spettacolo della Compagnia TESTONI/LA BARACCA stupisce i bambini e fa pensare i genitori. I RAGGI DI LUCE e ruote di biciclette, pedalate energetiche che coinvolgono la poetica del viaggio, la mobilità sostenibile e il risparmio energetico. Vincere il buio fendendo l'oscurità con la “drammaturgia luminosa” degli attori in scena. Passati dai racconti di lampadine, candele, fari e interruttori, si accendono le bici-generatori del percorso LA LUCE E IL TEATRO. I bambini dai 3 anni in su giocano con la luminescenza e sul palcoscenico l'arte dell'illuminotecnica avvolge e affascina spettatori, attori e tecnici.

