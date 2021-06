TEATRO REGIONE ERT: luci di biciclette Emilia Romagna Teatro presenta stasera al Testoni di Bologna RAGGI DI LUCE elogio della bicicletta spettacolo per ragazzi della compagnia La Baracca

Una serata di luce in città dopo il debutto a M'ILLUMINO DI MENO per la Giornata mondiale del Risparmio lo spettacolo della Compagnia TESTONI/LA BARACCA stupisce i bambini e fa pensare i genitori. I RAGGI DI LUCE e ruote di biciclette, pedalate energetiche che coinvolgono la poetica del viaggio, la mobilità sostenibile e il risparmio energetico. Vincere il buio fendendo l'oscurità con la “drammaturgia luminosa” degli attori in scena. Passati dai racconti di lampadine, candele, fari e interruttori, si accendono le bici-generatori del percorso LA LUCE E IL TEATRO. I bambini dai 3 anni in su giocano con la luminescenza e sul palcoscenico l'arte dell'illuminotecnica avvolge e affascina spettatori, attori e tecnici.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: