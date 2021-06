PRIMA TEATRO BOLOGNA ERT: Un testo recitato per pensare a noi Prima nazionale all'Arena del Sole in Sala Salmon Emilia Romagna Teatro propone ALLA VORAGINE di Pietro Babina drammaturgia sul tempo “destinato a ognuno di noi”

Una stanza. Due persone non di più. Parlano della morte che in fondo è vita consumata giorno per giorno: amore. Comunque vada si raggiunge un finale. “Lottiamo tutti per rimanere” ma “per una voragine sono entrati” e quella si riapre alla fine - secondo le note di scena dell'autore e interprete Pietro Babina, che recita con Tamara Balducci. Storia di un uomo, che potrebbe essere anche una donna, insomma un individuo, cioè una persona, che... hanno obbedito. “ALLA VORAGINE” è un gorgo divoratore, un mulinello che ti porta sotto, un vortice che annega e soffoca, che fa morire dentro, che uccide. L'estinzione dell'arte e del teatro. Una riflessione sul tempo vissuto e quello da vivere, ora, non si sa per quanto fatto di tanti piccoli adesso fino a domani.

fz

Intervento di Pietro Babina Autore e interprete spettacolo

