COLLETTIVO SAMMARINESE Es Nova vince la terza edizione di Aquicorto con il cortometraggio EL Festival internazionale del cortometraggio a L'Aquila

EL conquista la giuria e vince il Premio Anémic Cinéma, riconoscimento dedicato alla Video Arte alla terza edizione di Aquicorto, festival internazionale del cortometraggio che porta a L'Aquila opere da tutto il mondo. Lavoro visivo e musicale, diretto dall'artista sammarinese Nicola Rosti, intreccia immagini, suono e ricerca artistica in un percorso sospeso tra sogno e realtà. Condotti in un labirinto simbolico, per afre del confronto con l'altro una occasione di scoperta e trasformazione. “EL rappresenta il cuore, il centro della nostra ricerca – dice Rosti - perché tocca i temi dell'identità, dell'alterità, del rapporto con l'estraneo, con la necessità di esplorare al meglio la nostra dimensione interiore, i nostri labirinti che a volte ci ostacolano, a volte ci portano delle rivelazioni”.

Nicola Rosti insieme ad Erika Agostini nel collettivo ES Nova, da impegnato in un percorso di sperimentazione, ricerca e esplorazione, che unisce linguaggi sonori, arti visivi e riflessione filosofica “ES Nova – prosegue l'artista - si occupa dal 2016 del rapporto fra musica, musica estemporanea in particolare e arti visive. Abbiamo collaborato con fotografi, performer, registi e ultimamente ci stiamo dedicando in particolare al rapporto con le arti visive. Noi cerchiamo costantemente di dialogare con i luoghi, con le istituzioni, con gli spazi che San Marino e la Repubblica mette a disposizione. In questo caso, ci sentiamo di dire anche che il premio riguarda direttamente Es Nova, ma indirettamente la comunità artistica e culturale sammarinese”.

Proprio in questo contesto, spicca la collaborazione tra Es Nova e la Cooperativa 3 Arrows: “3 Arrows – dice il Presidente della Cooperativa, Francesco Chiari - si pone l'obiettivo di creare e di sostenere l'identità sanmarinese. Anche adesso proprio che siamo vicino all'associazione con l'Europa finalmente, e non è facile per un piccolo Stato entrare in questo contesto, ma al contempo una grande opportunità sta nel proporre e mantenere la nostra grande identità millenaria”.

Nel video, le interviste a Nicola Rosti di Es Nova e a Francesco Chiari, Presidente “Cooperativa 3 Arrows”

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