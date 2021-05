ROTTERDAM Esc 2021: arriva a sorpresa il rapper Flo Rida, ospite speciale con Senhit

Dopo tanti rumor ed altrettante smentite, alla fine Senhit ha mantenuto la promessa: Flo Rida sarà l'ospite speciale della nostra rappresentante all'Eurovision Song Contest. Insieme eseguiranno quindi "Adrenalina", in cui il rapper americano aveva partecipato come featuring. L'artista è arrivato questa mattina a Rotterdam ed ha subito voluto incontrare Senhit. C'è molta attesa per domani, quando per la prima volta i due artisti canteranno insieme sullo stesso palco. San Marino aprirà la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, e sarà un'apertura col botto, con una special guest che impreziosisce la performance della "Freaky Queen" Senhit, per chiamarla col soprannome che le hanno dato i molti fan eurovisivi.

L'invito di Senhit, l'interprete di "Adrenalina", è stato raccolto! Flo Rida è appena arrivato a Rotterdam per raggiungere Senhit sul palco dell'Eurovision Song Contest come special guest dell'artista, che rappresenta la Repubblica di San Marino al concorso. Lo scorso marzo i due artisti avevano realizzato una versione speciale del brano sammarinese all'ESC 2021 e da allora l'idea di esibirsi insieme per il pubblico europeo è diventata sempre più insistente.

Senhit: "Adrenalina era stata pensata per essere realizzata come un singolo, e guarda dove siamo adesso! Con Flo Rida abbiamo trovato l'alchimia perfetta per la canzone. In realtà quando l'ho invitato a raggiungermi a Rotterdam sul palco dell'Eurovision lui ha accettato con entusiasmo. Non era però facile prevedere quali sarebbero state le restrizioni per i viaggi, ma ora eccoci qua... Sono felicissima di averlo con me a cantare "Adrenalina", non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Siamo pronti!"

