EUROVISION ESC 2021: Senhit tornerà a rappresentare San Marino a Rotterdam

ESC 2021: Senhit tornerà a rappresentare San Marino a Rotterdam.

Senhit conferma la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Lo ha annunciato l'artista stessa sabato sera, durante il programma in diretta eurovisiva da Hilversum, Olanda, “Europe: Shine a Light”, programma prodotto dalla televisione olandese in sostituzione dell'Eurovision Song Contest 2020, cancellato il 18 Marzo causa Covid-19. E proprio durante la messa in onda del programma un'altra notizia ha sorpreso i telespettatori. La EBU infatti ha confermato che l'ESC 2021 si terrà a Rotterdam e ha confermato l'Arena Ahoi come location dell'evento.



I più letti della settimana: